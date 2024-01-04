За попередніми даними, наразі не виключене застосування ворогом балістики у південних регіонах. Рівень ракетної небезпеки залишається стало високим, оскільки ракети все ж таки є і можуть бути застосованими. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
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Які цілі атакують росіяни
За словами Гуменюк, окупанти суттєво знизили активність тактичної авіації, зокрема по прифронтових територіях української зони відповідальності. Втім, вони не припинили її використання повністю.
Час від часу ворог наважується зробити такі незначні вилазки літаками, які підкидають кілька керованих авіабомб. Ми фіксували, одного разу таких авіабомб було спрямовано 7, а минулої бойової доби – 4,
– зазначила Гуменюк.
Вона також розповіла, що російські загарбники здебільшого завдають удару по тих об'єктах інфраструктури, які вже були суттєво пошкоджені раніше.
Зруйнована лікарня в Бериславі знову опинилася під ударом, ще один удар було завдано по банківській установі, тобто там, де ймовірно можуть збиратися люди,
– наголосила начальниця координаційного пресцентру.
Гуменюк також нагадала, що керовані авіабомби, які використовує ворог, як правило, еквівалентні 500 кілограмам тротилу або 1,5 тонни. Вона наголосила, що це велика руйнівна сила.
Ситуація на півдні України: останні новини
- 2 січня на Херсонщині українські захисники знищили російську контрбатарейну радіолокаційну станцію "Ястреб-АВ". Її знищили щойно міноборони Росії заявило про її передачу до окупаційного війська. Як зауважили наші військові, екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку виявили 1К148 "Ястреб-АВ".
- 3 січня ввечері у Миколаївській області на території одного з підприємств пролунало кілька вибухів у районі Снігурівки. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка, жінка та двоє чоловіків, які охороняли склад із гуманітарною допомогою. Саме в це приміщення і був приліт.
- 4 січня глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував місто Очаків орієнтовно о 6:46 4 січня. Згодом, о 7:33 4 січня, Росія вдарила знову. Внаслідок атаки окупантів виникла аварійна ситуація. Без струму залишилися декілька районів області.