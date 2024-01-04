За попередніми даними, наразі не виключене застосування ворогом балістики у південних регіонах. Рівень ракетної небезпеки залишається стало високим, оскільки ракети все ж таки є і можуть бути застосованими. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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За словами Гуменюк, окупанти суттєво знизили активність тактичної авіації, зокрема по прифронтових територіях української зони відповідальності. Втім, вони не припинили її використання повністю.

Час від часу ворог наважується зробити такі незначні вилазки літаками, які підкидають кілька керованих авіабомб. Ми фіксували, одного разу таких авіабомб було спрямовано 7, а минулої бойової доби – 4,

– зазначила Гуменюк.

Вона також розповіла, що російські загарбники здебільшого завдають удару по тих об'єктах інфраструктури, які вже були суттєво пошкоджені раніше.

Зруйнована лікарня в Бериславі знову опинилася під ударом, ще один удар було завдано по банківській установі, тобто там, де ймовірно можуть збиратися люди,

– наголосила начальниця координаційного пресцентру.

Гуменюк також нагадала, що керовані авіабомби, які використовує ворог, як правило, еквівалентні 500 кілограмам тротилу або 1,5 тонни. Вона наголосила, що це велика руйнівна сила.

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