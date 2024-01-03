По предварительной информации, ракета в сторону Николаевской области летела через Херсонскую область. В Воздушных силах ВС Украины сообщали, что была угроза применения баллистического вооружения с Юга.
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Взрывы в Николаевской области
Начальник городской военной администрации сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших.
К сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, получившие травмы разной степени тяжести,
– рассказал Иван Кухта.
Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все службы работают на месте.
Ситуация в Николаевской области: последние новости
- 15 декабря, по словам главы ОГА Виталия Кима, в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, в Николаевской области в Гороховской общине повреждено складское помещение фермерское хозяйство. К счастью, обошлось без пострадавших.
- 26 декабря российские оккупационные войска в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Силам ПВО удалось ликвидировать большую часть БПЛА, однако не обошлось без попаданий в Николаевской области. Тогда россияне ударили по промышленному объекту, повреждены складские здания. Жертв не зафиксировано.
- Николаевская область на протяжении вечера 31 декабря отбивалась от российских дронов-камикадзе. А уже после полуночи 1 января 2024 года глава Николаевской ОВА сообщил о прилетах. Сначала известили, что с Черного моря "Шахеды" улетали в направлении Одесской области. Через несколько минут добавили, что движутся ударные БПЛА в Одессу, а еще через несколько – что на Николаев.