По предварительной информации, ракета в сторону Николаевской области летела через Херсонскую область. В Воздушных силах ВС Украины сообщали, что была угроза применения баллистического вооружения с Юга.

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Взрывы в Николаевской области

Начальник городской военной администрации сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших.

К сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, получившие травмы разной степени тяжести,

– рассказал Иван Кухта.

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все службы работают на месте.

Ситуация в Николаевской области: последние новости