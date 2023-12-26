Всего было несколько волн запуска дронов-камикадзе. Сообщения о жертвах в результате ударов не поступали.
Смотрите также Расшатывание ЕС, нападение на НАТО и втягивание Китая в войну: советующие Путину аналитики – документ
Детали атаки
В ночь на 26 декабря русская армия запустила с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря по Югу Украины дроны-камикадзе. Всего было две волны атак, продолжавшиеся 2 и 4 часа.
Подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136". Из них 4 были ликвидированы в Одесской и Николаевской областях, а 1 – в Херсонской области. К сожалению, были попадания – в Одесской и Николаевской областях.
В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. В Николаевской области россияне ударили по промышленному объекту, повреждены складские здания. Жертв не зафиксировано.
Что известно о запуске дронов
- Россия с 18:30 25 декабря по 3:00 26 декабря атаковала Украину ударными БпЛА типа "Шахед" по юго-восточному направлению. Всего враг выпустил 19 дронов-камикадзе.
- Воздушная тревога вечером и ночью раздавалась в Одесской и Николаевской областях. Затем сирены распространились и на Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую области. Была угроза для Староконстантинова в Хмельницкой области.
- Силам ПВО удалось сбить 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей. Также украинская тактическая авиация попала в большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск".