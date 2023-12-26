Вражеские "Шахеды" из Черного моря шли в направлении Одесской области, начиная с 18:47 26 декабря. Опасно было в Южном и Коблево.

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Куда Россия пыталась ударить "Шахедами"

Воздушные силы ВСУ уже ориентировочно в 19:25 предупредили, что враги направили вражеские беспилотники в направлении Николаевской области.

После отбоя воздушных тревог, ориентировочно в 22:22 враг запустил "Шахеды" по Херсонской области. Далее – в сторону Днепропетровщины и Кировоградской области.

Перед полуночью была угроза для Черкасской и Херсонской областей. В полночь украинские военные предупредили об одном вражеском беспилотнике в Николаеве. Перед часом ночи вражеские дроны уже двигались:

из Черкасской области в направлении Киевской;

в направлении Винницкой области;

на Днепропетровщину.

В 1:40 26 декабря раздался отбой воздушной тревоги. И уже в 1:50 Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение ударных беспилотников по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза была для Хмельницкой области.

Ударные БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов,

– предупредили военные.

Ориентировочно в 2:49 26 декабря прозвучали отбои воздушной тревоги.

Россия на рассвете пыталась атаковать Киев

Воздушные силы ВСУ предупредили на рассвете, что есть угроза ракетной атаки в Киевской и Черниговской областях. Военные рассказали, что в Чернигове зафиксировали вражеский БПЛА. В 5:40 раздались отбои воздушной тревоги.

По состоянию на 6:45 Генштаб и Воздушные силы еще не рассказывали о количестве сбитых "Шахедов" над Украиной вечером на Рождество и в ночь на 26 декабря.