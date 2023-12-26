Ворожі "Шахеди" з Чорного моря прямували в напрямку Одеської області, починаючи з 18:47 26 грудня. Небезпечно було в Южному та Коблево.

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Куди Росія намагалась вдарити "Шахедами"

Повітряні сили ЗСУ вже орієнтовно о 19:25 попередили, що вороги скерували ворожі безпілотники в напрямку Миколаївської області.

Після відбою повітряних тривог, орієнтовно о 22:22 ворог запустив "Шахеди" по Херсонській області. Далі – у сторону Дніпропетровщини та Кіровоградської області.

Перед опівніччю була загроза для Черкаської та Херсонської областей. Опівночі українські військові попередили про один ворожий безпілотник у Миколаєві. Перед першою годиною ночі ворожі дрони вже рухались:

з Черкаської області у напрямку Київської;

в напрямку Вінницької області;

на Дніпропетровщину.

О 1:40 26 грудня пролунав відбій повітряної тривоги. Та вже о 1:50 Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ударних безпілотників територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза була для Хмельницької області.

Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів,

– попередили військові.

Орієнтовно о 2:49 26 грудня пролунали відбої повітряної тривоги.

Росія вдосвіта намагалась атакувати Київ

Повітряні сили ЗСУ попередили вдосвіта, що є загроза ракетної атаки у Київській та Чернігівській областях. Військові розповіли, що у Чернігові зафіксували ворожий БпЛА. О 5:40 пролунали відбої повітряної тривоги.

Станом на 6:45 Генштаб та Повітряні сили ще не розповідали про кількість збитих "Шахедів" над Україною ввечері на Різдво та у ніч проти 26 грудня.