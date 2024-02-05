США та Китай більше не воюють безпосередньо: як зараз борються наддержави

Ситуація у світі дуже загострилась. Війни та конфлікти розгораються у нових країнах. Водночас дві наддержави – США та Китай, які не вперше намагаються довести свою першість, не планують брати участь у безпосередніх бойових діях одна проти одної.

Тепер країни обирають менше зло для себе, воюючи в інший спосіб. Політолог Андрій Вігірінський детальніше розповів 24 Каналу, як у світі змінилося ведення бойових дій.

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Сучасна війна змінилася

У НАТО зараз готуються до потенційних викликів. Зокрема, аналітики вже не вперше говорять про можливе протистояння Росії з Альянсом. Неодноразово припускали можливість вторгнення Росії в одну з країн Балтії.

Є також й інші нюанси. Наприклад, нестабільною залишається ситуація з Тайванем, на який поклав око Китай. До слова, саме там виробляють величезну кількість електроніки, яку використовують по всьому світу.

Наприклад, країни Балтії, якщо говорити про можливе вторгнення Росії, мають те, чого не маємо ми – запас часу. Протягом цього часу мінімізовують ризики можливих втрат. Якщо говорити про Тайвань, то відбувається релокація виробництв у США,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Сполучені Штати чітко заявили, що глобалізм "звертається", і в цьому випадку з'являється технологічний суверенітет. Якщо ж вони від чогось залежать – це повинно вироблятись і на їхній території. США мають на меті позбутись залежності від, наприклад, китайських компонентів.

"Вони мають на це час. Їхня стратегія – це 2027 – 2029 рік, вони до цього поступово готуються та не поспішають. У нас різні характери суперників. Китай – це не Росія, вони не планують використовувати свою армію для безпосереднього зіткнення зі Сполученими Штатами чи країнами НАТО", – наголосив політолог.

Зокрема, останні комунікації Білого дому та комуністичних лідерів Китаю, свідчать про те, що жодна сторона не планує в оглядній перспективі воювати, бо в двох країн достатньо і внутрішніх проблем.

"Наддержави вже давно не воюють між собою, вони воюють на інших полях бою в третіх країнах з обмеженим ресурсом, який виділяють на цю війну", – зауважив Вігірінський.

Росія може вторгнутись в країни НАТО: що відомо