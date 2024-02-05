США и Китай больше не воюют напрямую: как сейчас борются сверхдержавы

Ситуация в мире очень обострилась. Войны и конфликты разгораются в новых странах. В то же время две сверхдержавы - США и Китай, которые не впервые пытаются доказать свое первенство, не планируют участвовать в непосредственных боевых действиях друг против друга.

Теперь страны выбирают меньшее зло для себя, воюя другим способом. Политолог Андрей Вигиринский подробнее рассказал 24 Каналу, как в мире изменилось ведение боевых действий.

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Современная война изменилась

В НАТО сейчас готовятся к потенциальным вызовам. В частности, аналитики уже не впервые говорят о возможном противостоянии России с Альянсом. Неоднократно предполагали возможность вторжения России в одну из стран Балтии.

Есть также и другие нюансы. Например, нестабильной остается ситуация с Тайванем, на который положил глаз Китай. К слову, именно там производят огромное количество электроники, которую используют по всему миру.

Например, страны Балтии, если говорить о возможном вторжении России, имеют то, чего не имеем мы – запас времени. В течение этого времени минимизируют риски возможных потерь. Если говорить о Тайване, то происходит релокация производств в США,

– отметил Андрей Вигиринский.

Соединенные Штаты четко заявили, что глобализм "сворачивается", и в этом случае появляется технологический суверенитет. Если же они от чего-то зависят – это должно производиться и на их территории. США имеют целью избавиться от зависимости от, например, китайских компонентов.

"У них есть на это время. Их стратегия – это 2027 – 2029 год, они к этому постепенно готовятся и не спешат. У нас разные характеры соперников. Китай – это не Россия, они не планируют использовать свою армию для непосредственного столкновения с Соединенными Штатами или странами НАТО", – подчеркнул политолог.

В частности, последние коммуникации Белого дома и коммунистических лидеров Китая, свидетельствуют о том, что ни одна сторона не планирует в обозримой перспективе воевать, потому что у двух стран достаточно и внутренних проблем.

"Сверхдержавы уже давно не воюют между собой, они воюют на других полях боя в третьих странах с ограниченным ресурсом, который выделяют на эту войну", – заметил Вигиринский.

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