Теперь страны выбирают меньшее зло для себя, воюя другим способом. Политолог Андрей Вигиринский подробнее рассказал 24 Каналу, как в мире изменилось ведение боевых действий.
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Современная война изменилась
В НАТО сейчас готовятся к потенциальным вызовам. В частности, аналитики уже не впервые говорят о возможном противостоянии России с Альянсом. Неоднократно предполагали возможность вторжения России в одну из стран Балтии.
Есть также и другие нюансы. Например, нестабильной остается ситуация с Тайванем, на который положил глаз Китай. К слову, именно там производят огромное количество электроники, которую используют по всему миру.
Например, страны Балтии, если говорить о возможном вторжении России, имеют то, чего не имеем мы – запас времени. В течение этого времени минимизируют риски возможных потерь. Если говорить о Тайване, то происходит релокация производств в США,
– отметил Андрей Вигиринский.
Соединенные Штаты четко заявили, что глобализм "сворачивается", и в этом случае появляется технологический суверенитет. Если же они от чего-то зависят – это должно производиться и на их территории. США имеют целью избавиться от зависимости от, например, китайских компонентов.
"У них есть на это время. Их стратегия – это 2027 – 2029 год, они к этому постепенно готовятся и не спешат. У нас разные характеры соперников. Китай – это не Россия, они не планируют использовать свою армию для непосредственного столкновения с Соединенными Штатами или странами НАТО", – подчеркнул политолог.
В частности, последние коммуникации Белого дома и коммунистических лидеров Китая, свидетельствуют о том, что ни одна сторона не планирует в обозримой перспективе воевать, потому что у двух стран достаточно и внутренних проблем.
"Сверхдержавы уже давно не воюют между собой, они воюют на других полях боя в третьих странах с ограниченным ресурсом, который выделяют на эту войну", – заметил Вигиринский.
Россия может вторгнуться в страны НАТО: что известно
- Издание The New York Times сообщило, что агрессия России не остановится только на Украине. В частности, журналисты предположили, что через 5 лет после завершения войны в Украине россияне могут напасть на восточный фланг НАТО. Более того, ситуация может осложниться, если к власти в США придет Дональд Трамп. Европа опасается, что в этом случае, ей, возможно, придется противостоять армии Владимира Путина без поддержки со стороны США.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия, если победит в Украине, не станет останавливаться на этом. Российские военные непременно вторгнутся в какую-то из стран НАТО, поэтому лучший способ не допустить этого – не позволить России выиграть.
- В Генштабе Румынии также убеждены, что Россия не планирует останавливаться после победы в Украине. Глава румынского Генштаба отметил, что следующей целью Москвы станет именно Молдова.