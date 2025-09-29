Вибухи в Росії та бідкання окупантів на атаку: хронологія 1314 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1314 днів. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території. Водночас ЗСУ дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 вересня, повідомляє 24 Канал.
Україна засудила ЗМІ, які були на пропагандистському престурі з окупантами
– наголосив він.
У Росії палає завод "Електродеталь" після атаки дронів, – ЗМІ
Орбан і Фіцо цинічно виправдали придбання російської нафти
– заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.
49 людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя 28 вересня, про що повідомив Іван Федоров, глава ОВА.
Георгій Тихий, речник МЗС, розкритикував участь низки міжнародних ЗМІ в престурі на тимчасово окуповані території України, яку організувало Міноборони Росії.
У той самий момент, коли ці медіа насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримувалися в російських в’язницях,
У телеграм-каналах повідомили про пожежу на заводі "Електродеталь" у Карачаєві Брянської області Росії. Загоряння сталося, ймовірно, внаслідок атаки безпілотників.
Вони підкреслили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для них економічно та технічно неможливою.
Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,
Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням", яке вдарить не лише по Словаччині та Угорщині, але й зашкодить усій Європі.