01:24, 29 вересня

Вони підкреслили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для них економічно та технічно неможливою.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,

– заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням", яке вдарить не лише по Словаччині та Угорщині, але й зашкодить усій Європі.