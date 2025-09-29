Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 вересня, повідомляє 24 Канал.

02:56, 29 вересня

Україна засудила ЗМІ, які були на пропагандистському престурі з окупантами

Георгій Тихий, речник МЗС, розкритикував участь низки міжнародних ЗМІ в престурі на тимчасово окуповані території України, яку організувало Міноборони Росії.

У той самий момент, коли ці медіа насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримувалися в російських в’язницях,
– наголосив він.

02:21, 29 вересня

У Росії палає завод "Електродеталь" після атаки дронів, – ЗМІ

У телеграм-каналах повідомили про пожежу на заводі "Електродеталь" у Карачаєві Брянської області Росії. Загоряння сталося, ймовірно, внаслідок атаки безпілотників.

01:24, 29 вересня

Орбан і Фіцо цинічно виправдали придбання російської нафти

Вони підкреслили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для них економічно та технічно неможливою.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,
– заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням", яке вдарить не лише по Словаччині та Угорщині, але й зашкодить усій Європі.