01:24, 29 сентября

Они подчеркнули, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для них экономически и технически невозможным.

Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,

– заявил Фицо перед небольшой аудиторией в венгерском Эстергоме.

Роберт Фицо поддержал позицию Виктора Орбана, назвав стремление Европейского Союза отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением", которое ударит не только по Словакии и Венгрии, но и повредит всей Европе.