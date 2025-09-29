О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 сентября, сообщает 24 Канал.
49 человек ранены в результате вражеских атак на Запорожье 28 сентября, о чем сообщил Иван Федоров, глава ОВА.
Украина осудила СМИ, которые были на пропагандистском престуре с оккупантами
Георгий Тихий, спикер МИД, раскритиковал участие ряда международных СМИ в поездке на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Минобороны России.
В тот самый момент, когда эти медиа наслаждались поездкой, организованной Министерством обороны России, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживались в российских тюрьмах,
– подчеркнул он.
В России пылает завод "Электродеталь" после атаки дронов, – СМИ
В телеграмм-каналах сообщили о пожаре на заводе "Электродеталь" в Карачаеве Брянской области России. Возгорание произошло, вероятно, в результате атаки беспилотников.
Орбан и Фицо цинично оправдали приобретение российской нефти
Они подчеркнули, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для них экономически и технически невозможным.
Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,
– заявил Фицо перед небольшой аудиторией в венгерском Эстергоме.
Роберт Фицо поддержал позицию Виктора Орбана, назвав стремление Европейского Союза отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением", которое ударит не только по Словакии и Венгрии, но и повредит всей Европе.