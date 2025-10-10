Повномасштабна війна в Україні триває вже 1325 день. Країна-агресорка вночі 10 жовтня атакувала територію України. Росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Запоріжжі пошкоджено газові об'єкти внаслідок ворожих обстрілів