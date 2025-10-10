Атака на міста України, масований удар по енергетиці: хронологія 1325 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1325 день. Країна-агресорка вночі 10 жовтня атакувала територію України. Росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Внаслідок атаки ворога на Київ постраждали 12 людей. Віталій Кличко повідомив, що 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно. Задокументовано воєнні злочини, скоєні російськими окупантами та колаборантами у "Калінінській виправній колонії" на тимчасово окупованій Донеччині. Загарбники перетворили колонію на центр жорстоких тортур для українських військовополонених та цивільних заручників. Працівники виправної установи – зрадники України, які стали служити московитам ще на початку війни та окупації у 2014 році, Вказується, що у "Калінінській" катівні до незаконно утримуваних заручників систематично застосовували нелюдські тривалі побиття, психологічне насильство, принижували честь та гідність українців. Агенти провели розвідку пускового майданчика окупантів, що використовується для запусків дронів Shahed-136 та "Гербера" по містах України. "Зафіксовано точні координати, режим роботи та систему охорони об'єкта. Ця позиція активно використовується для терористичних атак по житлових кварталах, енергетичній інфраструктурі та цивільним об'єктам по всій Україні", – підкреслили в "Атеш". Потужні вибухи пролунали у Києві. Близько 06:50 для Києва з'явилася загроза застосування крилатих ракет. У Запоріжжі пошкодженні газових об'єкти внаслідок ворожих обстрілів. Вночі Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога. Ворожа армія атакувала Кривий Ріг та Кременчук ракетами. В містах пролунали вибухи. На околицях Дніпра пролунав вибух. Тоді у бік міста летів "Кинджал". Через масовані удари з повітря по Києву, зокрема по енергетичній інфраструктурі, у багатьох місцях Лівого берега фіксують перебої із живленням та подачею води. Місцеві пишуть, іноді пропадає напруга. Люди у соціальних мережах пишуть, що у деяких будинках електропостачання повністю відсутнє. Фіксуються проблеми з водопостачанням. У Міністерстві енергетики опублікували заяву, де вказали, що Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук запевнила, що для мінімізації наслідків енергетики роблять все можливе, а щойно дозволять безпекові умови – розпочнуть відновлювальні роботи. Президент США вкотре зазначив, що війни Росії з Україною не мало б бути. Також, на його думку, країни невдовзі проведуть мирні переговори. Я думаю, що вони сядуть за стіл (переговорів – 24 Канал) незабаром, Увечері 9 жовтня повітряна тривога поширилася Київською областю. Міський голова повідомив про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках. Пізніше, уночі 10 жовтня, росіяни запустили балістику по столиці. Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням,
