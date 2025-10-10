Укр Рус
Новости Украины Атака на города Украины, массированный удар по энергетике: хронология 1325 дня войны
10 октября, 08:15
18

Атака на города Украины, массированный удар по энергетике: хронология 1325 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1325 день. Страна-агрессор ночью 10 октября атаковала территорию Украины. Россияне нанесли массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 октября, сообщает 24 Канал.

08:15, 10 октября

В результате атаки врага на Киев пострадали 12 человек. Виталий Кличко сообщил, что 8 из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

08:11, 10 октября

Идентифицировано 22 военных преступника

Задокументированы военные преступления, совершенные российскими оккупантами и коллаборационистами в "Калининской исправительной колонии" на временно оккупированной Донецкой области.

Захватчики превратили колонию в центр жестоких пыток для украинских военнопленных и гражданских заложников. Работники исправительного учреждения – предатели Украины, которые стали служить московитам еще в начале войны и оккупации в 2014 году, 
– отметили в ГУР.

Указывается, что в "Калининской" застенки к незаконно удерживаемым заложникам систематически применяли нечеловеческие длительные избиения, психологическое насилие, унижали честь и достоинство украинцев.

08:07, 10 октября

Агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки БпЛА "Шахед" оккупантов под Севастополем

Агенты провели разведку пусковой площадки оккупантов, используемой для запусков дронов Shahed-136 и "Гербера" по городам Украины.

"Зафиксированы точные координаты, режим работы и систему охраны объекта. Эта позиция активно используется для террористических атак по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре и гражданским объектам по всей Украине", – подчеркнули в "Атеш".

07:17, 10 октября

Потери врага на 10 октября

  • Личного состава – около 1 120 510 (+1120) человек,
  • танков – 11 246 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 339 (+14);
  • артиллерийских систем – 33 547 (+13);
  • РСЗВ – 1 517 (+0);
  • средств ПВО – 1 225 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);
  • крылатых ракет – 3 841 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);
  • специальной техники – 3 973 (+0).
06:56, 10 октября

Мощные взрывы прогремели в Киеве. Около 06:50 для Киева появилась угроза применения крылатых ракет.

06:43, 10 октября

В Запорожье повреждены газовые объекты

В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов.

Ночью Запорожье находилось под массированной атакой врага.

06:39, 10 октября

Россия атаковала Кривой Рог и Кременчуг

Вражеская армия атаковала Кривой Рог и Кременчуг ракетами. В городах прогремели взрывы.

06:38, 10 октября

Взрывы в Днепре

В окрестностях Днепра прогремел взрыв. Тогда в сторону города летел "Кинжал".

04:49, 10 октября

Левый берег Киева без света, есть проблемы с водой

Из-за массированных ударов с воздуха по Киеву, в частности по энергетической инфраструктуре, во многих местах Левого берега фиксируют перебои с питанием и подачей воды. Местные пишут, иногда пропадает напряжение.

Люди в социальных сетях пишут, что в некоторых домах электроснабжение полностью отсутствует.

Фиксируются проблемы с водоснабжением.

02:49, 10 октября

Россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, – Минэнерго

В Министерстве энергетики опубликовали заявление, где указали, что Россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заверила, что для минимизации последствий энергетики делают все возможное, а как только позволят условия безопасности – начнут восстановительные работы.

02:32, 10 октября

Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров, – Трамп

Президент США в очередной раз отметил, что войны России с Украиной не должно было бы быть. Также, по его мнению, страны вскоре проведут мирные переговоры.

Я думаю, что они сядут за стол (переговоров – 24 Канал) вскоре,
– сказал Трамп.

01:12, 10 октября

Вечером 9 октября воздушная тревога распространилась по Киевской области. Городской голова сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Позже, ночью 10 октября, россияне запустили баллистику по столице.

Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением,
– написал Виталий Кличко.