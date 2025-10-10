О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 октября, сообщает 24 Канал.
В результате атаки врага на Киев пострадали 12 человек. Виталий Кличко сообщил, что 8 из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно. Задокументированы военные преступления, совершенные российскими оккупантами и коллаборационистами в "Калининской исправительной колонии" на временно оккупированной Донецкой области. Захватчики превратили колонию в центр жестоких пыток для украинских военнопленных и гражданских заложников. Работники исправительного учреждения – предатели Украины, которые стали служить московитам еще в начале войны и оккупации в 2014 году, Указывается, что в "Калининской" застенки к незаконно удерживаемым заложникам систематически применяли нечеловеческие длительные избиения, психологическое насилие, унижали честь и достоинство украинцев. Агенты провели разведку пусковой площадки оккупантов, используемой для запусков дронов Shahed-136 и "Гербера" по городам Украины. "Зафиксированы точные координаты, режим работы и систему охраны объекта. Эта позиция активно используется для террористических атак по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре и гражданским объектам по всей Украине", – подчеркнули в "Атеш". Мощные взрывы прогремели в Киеве. Около 06:50 для Киева появилась угроза применения крылатых ракет. В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов. Ночью Запорожье находилось под массированной атакой врага. Вражеская армия атаковала Кривой Рог и Кременчуг ракетами. В городах прогремели взрывы. В окрестностях Днепра прогремел взрыв. Тогда в сторону города летел "Кинжал". Из-за массированных ударов с воздуха по Киеву, в частности по энергетической инфраструктуре, во многих местах Левого берега фиксируют перебои с питанием и подачей воды. Местные пишут, иногда пропадает напряжение. Люди в социальных сетях пишут, что в некоторых домах электроснабжение полностью отсутствует. Фиксируются проблемы с водоснабжением. В Министерстве энергетики опубликовали заявление, где указали, что Россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заверила, что для минимизации последствий энергетики делают все возможное, а как только позволят условия безопасности – начнут восстановительные работы. Президент США в очередной раз отметил, что войны России с Украиной не должно было бы быть. Также, по его мнению, страны вскоре проведут мирные переговоры. Я думаю, что они сядут за стол (переговоров – 24 Канал) вскоре, Вечером 9 октября воздушная тревога распространилась по Киевской области. Городской голова сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам. Позже, ночью 10 октября, россияне запустили баллистику по столице. Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением,
