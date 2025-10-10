Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 жовтня, повідомляє 24 Канал.

08:15, 10 жовтня

Внаслідок атаки ворога на Київ постраждали 12 людей. Віталій Кличко повідомив, що 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно.

08:11, 10 жовтня

Ідентифіковано 22 воєнних злочинців

Задокументовано воєнні злочини, скоєні російськими окупантами та колаборантами у "Калінінській виправній колонії" на тимчасово окупованій Донеччині.

Загарбники перетворили колонію на центр жорстоких тортур для українських військовополонених та цивільних заручників. Працівники виправної установи – зрадники України, які стали служити московитам ще на початку війни та окупації у 2014 році,
– зазначили в ГУР.

Вказується, що у "Калінінській" катівні до незаконно утримуваних заручників систематично застосовували нелюдські тривалі побиття, психологічне насильство, принижували честь та гідність українців.

08:07, 10 жовтня

Агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика БпЛА "Шахед" окупантів під Севастополем

Агенти провели розвідку пускового майданчика окупантів, що використовується для запусків дронів Shahed-136 та "Гербера" по містах України.

"Зафіксовано точні координати, режим роботи та систему охорони об'єкта. Ця позиція активно використовується для терористичних атак по житлових кварталах, енергетичній інфраструктурі та цивільним об'єктам по всій Україні", – підкреслили в "Атеш".

07:17, 10 жовтня

Втрати ворога на 10 жовтня

  • Особового складу – близько 1 120 510 (+1120) осіб,
  • танків – 11 246 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 339 (+14);
  • артилерійських систем – 33 547 (+13);
  • РСЗВ – 1 517 (+0);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 547 (+254);
  • крилатих ракет – 3 841 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 775 (+70);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+0).
06:56, 10 жовтня

Потужні вибухи пролунали у Києві. Близько 06:50 для Києва з'явилася загроза застосування крилатих ракет.

06:43, 10 жовтня

У Запоріжжі пошкоджено газові об'єкти

У Запоріжжі пошкодженні газових об'єкти внаслідок ворожих обстрілів.

Вночі Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога.

06:39, 10 жовтня

Росія атакувала Кривий Ріг та Кременчук

Ворожа армія атакувала Кривий Ріг та Кременчук ракетами. В містах пролунали вибухи.

06:38, 10 жовтня

Вибухи в Дніпрі

На околицях Дніпра пролунав вибух. Тоді у бік міста летів "Кинджал".

04:49, 10 жовтня

Лівий берег Києва без світла, є проблеми з водою

Через масовані удари з повітря по Києву, зокрема по енергетичній інфраструктурі, у багатьох місцях Лівого берега фіксують перебої із живленням та подачею води. Місцеві пишуть, іноді пропадає напруга.​

Люди у соціальних мережах пишуть, що у деяких будинках електропостачання повністю відсутнє.

Фіксуються проблеми з водопостачанням.

02:49, 10 жовтня

Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, – Міненерго

У Міністерстві енергетики опублікували заяву, де вказали, що Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук запевнила, що для мінімізації наслідків енергетики роблять все можливе, а щойно дозволять безпекові умови – розпочнуть відновлювальні роботи.

02:32, 10 жовтня

Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, – Трамп

Президент США вкотре зазначив, що війни Росії з Україною не мало б бути. Також, на його думку, країни невдовзі проведуть мирні переговори.

Я думаю, що вони сядуть за стіл (переговорів – 24 Канал) незабаром,
– сказав Трамп.

01:12, 10 жовтня

Увечері 9 жовтня повітряна тривога поширилася Київською областю. Міський голова повідомив про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

Пізніше, уночі 10 жовтня, росіяни запустили балістику по столиці.

Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням,
– написав Віталій Кличко.