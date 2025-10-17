Укр Рус
Ворожий терор, масований обстріл Кривого Рогу: хронологія 1332 дня війни
17 жовтня, 06:53
5

Ворожий терор, масований обстріл Кривого Рогу: хронологія 1332 дня війни

Ірина Марціяш

Країна-агресорка Росія вночі 17 жовтня масовано атакувала дронами Кривий Ріг. Водночас Кремль не виводить своє військо з території України. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.

06:35, 17 жовтня

Україну продовжують атакувати російські БпЛА. Дрони фіксують на Харківщині і Дніпропетровщині.

03:02, 17 жовтня

Сікорський показав у парламенті Британії російський "Шахед"

Радослав Сікорський днями продемонстрував в британському парламенті зразок збитого "Шахеда", якими Росія тероризує українські міста. У відповідь на це МЗС Ірану викликало польського дипломата.

02:44, 17 жовтня

Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу

Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики, 
– написав Зеленський.

00:16, 17 жовтня

Ворог б'є "Шахедами" по Кривому Рогу

Кривий Ріг опинився під масованою атакою "Шахедів". В місті прогриміло понад 10 вибухів.

 