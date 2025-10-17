Країна-агресорка Росія вночі 17 жовтня масовано атакувала дронами Кривий Ріг. Водночас Кремль не виводить своє військо з території України. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.

