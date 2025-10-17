Ворожий терор, масований обстріл Кривого Рогу: хронологія 1332 дня війни
Країна-агресорка Росія вночі 17 жовтня масовано атакувала дронами Кривий Ріг. Водночас Кремль не виводить своє військо з території України. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Україну продовжують атакувати російські БпЛА. Дрони фіксують на Харківщині і Дніпропетровщині. Радослав Сікорський днями продемонстрував в британському парламенті зразок збитого "Шахеда", якими Росія тероризує українські міста. У відповідь на це МЗС Ірану викликало польського дипломата. Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики, Кривий Ріг опинився під масованою атакою "Шахедів". В місті прогриміло понад 10 вибухів.
Сікорський показав у парламенті Британії російський "Шахед"
Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу
