Страна-агрессор Россия ночью 17 октября массированно атаковала дронами Кривой Рог. В то же время Кремль не выводит свое войско с территории Украины. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 17 октября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Системный террор против нашей энергетики, – Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога