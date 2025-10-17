О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 17 октября, сообщает 24 Канал.
Украину продолжают атаковать российские БпЛА. Дроны фиксируют на Харьковщине и Днепропетровщине. Радослав Сикорский на днях продемонстрировал в британском парламенте образец сбитого "Шахеда", которыми Россия терроризирует украинские города. В ответ на это МИД Ирана вызвал польского дипломата. Для России никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики, Кривой Рог оказался под массированной атакой "Шахедов". В городе прогремело более 10 взрывов.
