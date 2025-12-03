Намагання росіян прорвати оборону ЗСУ, ворожі атаки по Україні: хронологія 1379 дня війни
Сили оборони продовжують стримувати натиск окупантів на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат попри інтенсивні авіаудари та дронові атаки. Росіяни намагаються прорвати оборону.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 грудня, повідомляє 24 Канал.
Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією
– пояснив Державний секретар США.
Втрати ворога на 3 грудня
"Шахеди" намагалися атакувати порт "Південний"
У Кремлі прокоментували переговори
Ситуація на фронті
Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал),
В Одеській області близько 00:30 почала роботу ППО. Близько 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр.
Пізніше "Шахед" фіксували у Чорноморську.
Росіяни з вечора 2 грудня почали нову атаку ударними безпілотниками на Україну.
Радник кремлівського диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисна і конструктивна".
Росія і США домовилися не розголошували суть переговорів.
За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма.
Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.