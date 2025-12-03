Укр Рус
24 Канал Новини України Переговори в Росії, ворожі атаки по Україні: хронологія 1379 дня війни
3 грудня, 07:25
9

Намагання росіян прорвати оборону ЗСУ, ворожі атаки по Україні: хронологія 1379 дня війни

Ірина Марціяш

Сили оборони продовжують стримувати натиск окупантів на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат попри інтенсивні авіаудари та дронові атаки. Росіяни намагаються прорвати оборону.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 грудня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень 

 

06:47, 03 грудня

Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією

Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал),
– пояснив Державний секретар США.


 

06:42, 03 грудня

Втрати ворога на 3 грудня

  • Особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб,
  • танків – 11 393 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 682 (+3);
  • артилерійських систем – 34 780 (+12);
  • РСЗВ – 1 555 (+3);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 430 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів/катерів – ;28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);
  • спеціальної техніки – 4 012 (+1).
02:03, 03 грудня

"Шахеди" намагалися атакувати порт "Південний"

В Одеській області близько 00:30 почала роботу ППО. Близько 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр.

Пізніше "Шахед" фіксували у Чорноморську.

00:24, 03 грудня

Росіяни з вечора 2 грудня почали нову атаку ударними безпілотниками на Україну.

00:04, 03 грудня

У Кремлі прокоментували переговори

Радник кремлівського диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисна і конструктивна".

Росія і США домовилися не розголошували суть переговорів.

За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма.

Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.

00:01, 03 грудня

Ситуація на фронті