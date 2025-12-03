Попытки россиян прорвать оборону ВСУ, вражеские атаки по Украине: хронология 1379 дня войны

Силы обороны продолжают сдерживать натиск оккупантов на ключевых направлениях фронта, нанося врагу значительные потери, несмотря на интенсивные авиаудары и дроновые атаки. Россияне пытаются прорвать оборону.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 декабря, сообщает 24 Канал.

