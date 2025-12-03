Укр Рус
24 Канал Новости Украины Попытки россиян прорвать оборону ВСУ, вражеские атаки по Украине: хронология 1379 дня войны
3 декабря, 07:25
Попытки россиян прорвать оборону ВСУ, вражеские атаки по Украине: хронология 1379 дня войны

Ирина Марцияш

Силы обороны продолжают сдерживать натиск оккупантов на ключевых направлениях фронта, нанося врагу значительные потери, несмотря на интенсивные авиаудары и дроновые атаки. Россияне пытаются прорвать оборону.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 декабря, сообщает 24 Канал.

06:47, 03 декабря

Рубио назвал главный фактор спора на переговорах между Украиной и Россией

То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это территория примерно в 30 – 50 километров и 20% Донецкой области, что остается (под контролем Украины – 24 Канал),
– объяснил Государственный секретарь США.


 

06:42, 03 декабря

Потери врага на 3 декабря

  • Личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек,
  • танков – 11 393 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 682 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 780 (+12);
  • РСЗО – 1 555 (+3);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – ;28 (+0)
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);
  • специальной техники – 4 012 (+1).
02:03, 03 декабря

"Шахеды" пытались атаковать порт "Южный"

В Одесской области около 00:30 начала работу ПВО. Около 15 вражеских дронов типа "Шахед" двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров.

Позже "Шахед" фиксировали в Черноморске.

00:24, 03 декабря

Россияне с вечера 2 декабря начали новую атаку ударными беспилотниками на Украину.

00:04, 03 декабря

В Кремле прокомментировали переговоры

Советник кремлевского диктатора Юрий Ушаков сказал, что разговор Путина и Виткоффа был "полезен и конструктивен".

Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.

По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.

Москва получила еще 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долговременного мирного урегулирования в Украине.

00:01, 03 декабря

Ситуация на фронте