Балістика та "Шахеди" летіли на Україну, є влучання й у Росії: хронологія 1350 дня війни

04:00, 04 листопада

У Росії в ніч на 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції.

В одному з аеропортів вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.