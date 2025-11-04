Балістика та "Шахеди" летіли на Україну, є влучання й у Росії: хронологія 1350 дня війни
Повномасштабна війна Росії проти України триває. Вже 1350 добу українські військові намагаються стримати тиск ворога по всій лінії зіткнення.
Про головні події доби станом на 4 листопада, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди" та атакували балістикою: які області під загрозою атаки
Кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу. У Росії в ніч на 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції. В одному з аеропортів вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області. Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.
У Харкові пролунали вибухи
Дрони атакували декілька регіонів Росії
Вибухи пролунали в Одеській області
Кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5.
За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.
У Росії в ніч на 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції.
В одному з аеропортів вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.
Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області. Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.