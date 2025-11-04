Укр Рус
Балістика і "Шахеди" летіли на Україну, є влучання й у Росії: хронологія 1350 дня війни
4 листопада, 06:20
Балістика та "Шахеди" летіли на Україну, є влучання й у Росії: хронологія 1350 дня війни

Маргарита Волошина

Повномасштабна війна Росії проти України триває. Вже 1350 добу українські військові намагаються стримати тиск ворога по всій лінії зіткнення.

Про головні події доби станом на 4 листопада, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

05:00, 04 листопада

У Харкові пролунали вибухи

Кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5. 

За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.

04:00, 04 листопада

Дрони атакували декілька регіонів Росії

У Росії в ніч на 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції. 

В одному з аеропортів вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

03:00, 04 листопада

Вибухи пролунали в Одеській області

Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області. Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.

 