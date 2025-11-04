Укр Рус
24 Канал Новости Украины Баллистика и "Шахеды" летели на Украину, есть попадания и в России: хронология 1350 дня войны
4 ноября, 06:20
4

Баллистика и "Шахеды" летели на Украину, есть попадания и в России: хронология 1350 дня войны

Маргарита Волошина

Полномасштабная война России против Украины продолжается. Уже 1350 сутки украинские военные пытаются сдержать давление врага по всей линии соприкосновения.

О главных событиях суток по состоянию на 4 ноября, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды" и атаковали баллистикой: какие области под угрозой атаки

 

05:00, 04 ноября

В Харькове прогремели взрывы

Несколько взрывов услышали в Харькове. Местные сообщества в социальных сетях насчитали их не менее 5.

По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северо-востока.

04:00, 04 ноября

Дроны атаковали несколько регионов России

В России в ночь на 4 ноября слышали взрывы в Курской, Воронежской, Нижегородской и Волгоградской областях. В сети пишут о прилете по электроподстанции.

В одном из аэропортов вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

03:00, 04 ноября

Взрывы прогремели в Одесской области

Как писали местные сообщества и мониторы, удар пришелся и на этот раз на Измаильский район области. О последствиях атаки местные власти на момент публикации не сообщали.

 