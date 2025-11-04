Про головні події доби станом на 4 листопада, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди" та атакували балістикою: які області під загрозою атаки

05:00, 4 листопада

У Харкові пролунали вибухи

Кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5.

За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.

04:00, 4 листопада

Дрони атакували декілька регіонів Росії

У Росії в ніч на 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції.

В одному з аеропортів вводили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

03:00, 4 листопада

Вибухи пролунали в Одеській області

Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області. Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.