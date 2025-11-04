О главных событиях суток по состоянию на 4 ноября, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Несколько взрывов услышали в Харькове. Местные сообщества в социальных сетях насчитали их не менее 5. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северо-востока. В России в ночь на 4 ноября слышали взрывы в Курской, Воронежской, Нижегородской и Волгоградской областях. В сети пишут о прилете по электроподстанции. В одном из аэропортов вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как писали местные сообщества и мониторы, удар пришелся и на этот раз на Измаильский район области. О последствиях атаки местные власти на момент публикации не сообщали.
