Стратегічний перелом у війні на користь України: Сирський сказав, за яких умов він можливий
- Сирський вважає, що стратегічний перелом у 2026 році можливий за умов технологічної переваги над Росією та розвитку власного виробництва зброї.
- Вирішальними факторами будуть сучасне озброєння, допомога партнерів, розвиток ракетної зброї та штучного інтелекту.
Олександр Сирський заявив, що стратегічний перелом у 2026 році можливий за певних умов. Ключову роль відіграватимуть технологічна перевага над Росією, розвиток власного виробництва зброї та підтримка союзників.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю LB.ua, передає 24 Канал.
Чи досягне Україна стратегічного перелому?
У 2026 році стратегічний перелом в Україні, за словами Сирського, може бути за умови випередження ворога у розвитку технологій та "виграші змагання економік".
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що вирішальними факторами можуть стати перевага у сучасному озброєнні, допомога партнерів і створення власного оборонного виробництва. Ба більше, зазначив він, в України вже є зразки, які зарекомендували себе в світі в плані ефективності.
Особливу увагу Сирський приділив розвитку ракетної зброї – як балістичної, так і крилатої. А саме йдеться про її створення в достатній кількості. Також варто розвивати нові типи озброєння, зокрема лазерне.
Також перехід на інший рівень технологічного оснащення Збройних сил дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, в першу чергу, дронових систем,
– додав Головнокомандувач ЗСУ.
Окремо Сирський відзначив важливість штучного інтелекту. Він пояснив, що його розвиток може підвищити швидкість дій і ефективність застосування зброї.
До чого готується Україна у 2026 році?
Також стало відомо, що цього року ЗСУ планують проводити наступи. Так українські захисники змушуватимуть росіян витрачати свої ресурси на стримування та збережуть оперативну ініціативу.
Проте Росія, попри невдачі з мобілізацією у 2025 році, планує нарощувати свої війська. За даними Сирського, окупанти хочуть сформувати щонайменше 11 нових дивізій і залучити понад 400 тисяч військових.