Стратегический перелом в войне в пользу Украины: Сырский сказал, при каких условиях он возможен
- Сырский считает, что стратегический перелом в 2026 году возможен в условиях технологического превосходства над Россией и развития собственного производства оружия.
- Решающими факторами будут современное вооружение, помощь партнеров, развитие ракетного оружия и искусственного интеллекта.
Александр Сырский заявил, что стратегический перелом в 2026 году возможен при определенных условиях. Ключевую роль будут играть технологическое преимущество над Россией, развитие собственного производства оружия и поддержка союзников.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ в интервью LB.ua, передает 24 Канал.
Достигнет ли Украина стратегического перелома?
В 2026 году стратегический перелом в Украине, по словам Сырского, может быть при условии опережения врага в развитии технологий и "выигрыше соревнования экономик".
Главнокомандующий ВСУ отметил, что решающими факторами могут стать преимущество в современном вооружении, помощь партнеров и создание собственного оборонного производства. Более того, отметил он, в Украине уже есть образцы, которые зарекомендовали себя в мире в плане эффективности.
Особое внимание Сырский уделил развитию ракетного оружия – как баллистического, так и крылатого. А именно речь идет о его создании в достаточном количестве. Также стоит развивать новые типы вооружения, в частности лазерное.
Также переход на другой уровень технологического оснащения Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем,
– добавил Главнокомандующий ВСУ.
Отдельно Сырский отметил важность искусственного интеллекта. Он объяснил, что его развитие может повысить скорость действий и эффективность применения оружия.
К чему готовится Украина в 2026 году?
Также стало известно, что в этом году ВСУ планируют проводить наступления. Так украинские защитники будут заставлять россиян тратить свои ресурсы на сдерживание и сохранят оперативную инициативу.
Однако Россия, несмотря на неудачи с мобилизацией в 2025 году, планирует наращивать свои войска. По данным Сырского, оккупанты хотят сформировать не менее 11 новых дивизий и привлечь более 400 тысяч военных.