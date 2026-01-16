Червоний Хрест прирівняв удари по енергетиці України до атак на Росію: в МЗС відповіли

Червоний Хрест фактично прирівняв удари по українських енергооб'єктах до атак на нафтогазову промисловість Росії. МЗС України назвало заяву "ганебною".

На заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста, відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Про що йшлось в заяві МКЧХ?

У Червоному Хресті заявили, що під час морозів удари по критичній інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей без світла, води та опалення. У повідомленні згадуються, зокрема, Київ, Дніпро, Донецьк та російський Бєлгород.

Також регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер наголосила, що "напади, які завдають непропорційної шкоди цивільним та позбавляють доступу до базових послуг, заборонені".

Як відреагувала Україна?

Очільник МЗС України Андрій Сибіга розкритикував заяву назвавши її "ганьбою". За його словами, порівняння дій агресора та країни, яка захищається, є неприйнятним.

На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід'ємного права на самооборону,

– заявив Сибіга.

Міністр також заявив, що подібні заяви "вибілюють" злочини росіян, підривають репутацію МКЧХ і посилюють недовіру до організації. Зокрема, продовжив Сибіга, через її нездатність забезпечити системний доступ до українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, вони знову відчують реальність,

– закликав очільник відомства.

Главу МКЧХ в Україні викличуть до МЗС для надання пояснень, заявив Сибіга.

Яка ситуація з енергетикою в Україні?