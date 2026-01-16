Красный Крест приравнял удары по энергетике Украины к атакам на Россию: в МИД ответили
- Красный Крест приравнял удары по украинской энергетике к атакам на Россию, что вызвало возмущение в Украине.
- МИД Украины назвал заявление Красного Креста "позорным" и обвинил в подрыве репутации организации.
Красный Крест фактически приравнял удары по украинским энергообъектам к атакам на нефтегазовую промышленность России. МИД Украины назвал заявление "позорным".
На заявление Международного Комитета Красного Креста, ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.
О чем шла речь в заявлении МККК?
В Красном Кресте заявили, что во время морозов удары по критической инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей без света, воды и отопления. В сообщении упоминаются, в частности, Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.
Также региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр отметила, что "нападения, которые наносят непропорциональный ущерб гражданским и лишают доступа к базовым услугам, запрещены".
Как отреагировала Украина?
Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление назвав его "позором". По его словам, сравнение действий агрессора и страны, которая защищается, является неприемлемым.
В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону,
– заявил Сибига.
Министр также заявил, что подобные заявления "обеляют" преступления россиян, подрывают репутацию МККК и усиливают недоверие к организации. В частности, продолжил Сибига, из-за ее неспособности обеспечить системный доступ к украинским военнопленным и гражданским, которых незаконно удерживает Россия.
Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, они снова почувствуют реальность,
– призвал глава ведомства.
Главу МККК в Украине вызовут в МИД для дачи объяснений, заявил Сибига.
Какова ситуация с энергетикой в Украине?
Украина инициирует проведение "Энергетического Рамштайна", чтобы заручиться поддержкой партнеров в стабилизации энергосистемы. Ожидают новые пакеты помощи.
Россия ударила по энергообъекту, после чего в Харькове сотни тысяч жителей остались без света и тепла.
Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте последствия обстрелов и потребность в усилении ПВО.