Красный Крест приравнял удары по энергетике Украины к атакам на Россию: в МИД ответили

Красный Крест фактически приравнял удары по украинским энергообъектам к атакам на нефтегазовую промышленность России. МИД Украины назвал заявление "позорным".

На заявление Международного Комитета Красного Креста, ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.

О чем шла речь в заявлении МККК?

В Красном Кресте заявили, что во время морозов удары по критической инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей без света, воды и отопления. В сообщении упоминаются, в частности, Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.

Также региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр отметила, что "нападения, которые наносят непропорциональный ущерб гражданским и лишают доступа к базовым услугам, запрещены".

Как отреагировала Украина?

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление назвав его "позором". По его словам, сравнение действий агрессора и страны, которая защищается, является неприемлемым.

В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону,

– заявил Сибига.

Министр также заявил, что подобные заявления "обеляют" преступления россиян, подрывают репутацию МККК и усиливают недоверие к организации. В частности, продолжил Сибига, из-за ее неспособности обеспечить системный доступ к украинским военнопленным и гражданским, которых незаконно удерживает Россия.

Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, они снова почувствуют реальность,

– призвал глава ведомства.

Главу МККК в Украине вызовут в МИД для дачи объяснений, заявил Сибига.

Какова ситуация с энергетикой в Украине?