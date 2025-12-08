Укр Рус
Два ворожі просування, зокрема, в Мирнограді: Deep State оновили карту фронту
8 грудня, 02:03
Два ворожі просування, зокрема, в Мирнограді: Deep State оновили карту фронту

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росіяни мають просування на Костянтинівському та Покровському напрямках.
  • Мова в тому числі про Мирноград.

Проєкт Deep State виклав оновлену мапу фронту. За даними аналітиків, росіяни мають просування на двох напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State

Де просунулися росіяни на 8 грудня? 

Мова про Костянтинівський напрямок і Покровський. 

Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді, 
– написали аналітики. 

Важливо! Дані на карті Deep State з'являються із затримкою, після верифікації. 

Сіл із назвою Катеринівка в Україні багато. Мова про те, яке розташоване в Краматорському районі біля селища Клебан-Бик і Клебан-Бикського водосховища. 

Показуємо Катеринівку на мапі Deep State

Показуємо просування росіян у Мирнограді на мапі Deep State

Удень 7 грудня Deep State писали, що ворог просунувся поблизу Ямполя та Солодкого. 

Які ще події відбуваються на фронті? 

  • На Покровському напрямку було 46 штурмів – "традиційно" найбільше. Про це повідомили в Генштабі

  • Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу сказав, що росіяни зараз кожного дня перекидають живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у бік Донеччини. Основні потоки концентрують на Покровському напрямку – він зараз пріоритетний для ворога.