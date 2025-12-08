Два вражеских продвижения, в частности, в Мирнограде: Deep State обновили карту фронта

Проект Deep State выложил обновленную карту фронта. По данным аналитиков, россияне имеют продвижения на двух направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Смотрите также "Дорога жизни": что известно о Печенежской дамбе, которая пострадала от российских обстрелов

Где продвинулись россияне на 8 декабря?

Речь о Константиновском направлении и Покровском.

Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде,

– написали аналитики.

Важно! Данные на карте Deep State появляются с задержкой, после верификации.

Сел с названием Катериновка в Украине много. Речь о том, которое расположено в Краматорском районе возле поселка Клебан-Бык и Клебан-Быкского водохранилища.

Показываем Катериновку на карте Deep State

Показываем продвижение россиян в Мирнограде на карте Deep State

Днем 7 декабря Deep State писали, что враг продвинулся вблизи Ямполя и Солодкого.

Какие еще события происходят на фронте?