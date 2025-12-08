Два вражеских продвижения, в частности, в Мирнограде: Deep State обновили карту фронта
- Россияне имеют продвижение на Константиновском и Покровском направлениях.
- Речь в том числе о Мирнограде.
Проект Deep State выложил обновленную карту фронта. По данным аналитиков, россияне имеют продвижения на двух направлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Смотрите также "Дорога жизни": что известно о Печенежской дамбе, которая пострадала от российских обстрелов
Где продвинулись россияне на 8 декабря?
Речь о Константиновском направлении и Покровском.
Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде,
– написали аналитики.
Важно! Данные на карте Deep State появляются с задержкой, после верификации.
Сел с названием Катериновка в Украине много. Речь о том, которое расположено в Краматорском районе возле поселка Клебан-Бык и Клебан-Быкского водохранилища.
Показываем Катериновку на карте Deep State
Показываем продвижение россиян в Мирнограде на карте Deep State
Днем 7 декабря Deep State писали, что враг продвинулся вблизи Ямполя и Солодкого.
Какие еще события происходят на фронте?
На Покровском направлении было 46 штурмов – "традиционно" больше всего. Об этом сообщили в Генштабе.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала сказал, что россияне сейчас каждый день перебрасывают живую силу и боекомплекты через Мариуполь в сторону Донецкой области. Основные потоки концентрируют на Покровском направлении – оно сейчас приоритетное для врага.