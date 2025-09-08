Заступник начальника ГУР розповів про озброєння, яке планує випустити Росія. Мовиться про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю Укрінформу.

Що в ГУР кажуть про плани росіян?

Вадим Скібіцький пояснив, що українській розвідці відомі цифри, які Росія на сьогодні спланувала щодо випуску нових типів озброєння.

Якщо сказати, наприклад, про сучасні літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць. Майже 250 танків типу Т-90М – це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи – 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки – це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Росія,

– сказав він.

Україна і Росія на сьогодні зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою. Мовиться про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи. Росія теж намагається наростити це озброєння. Відомо, що у 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тисячі так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші.

Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.

Представник ГУР підкреслив, що воєнна розвідка має дані стосовно програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й.

Міністерство оборони Росії визначило три основних бойових танки. Це вже не буде широка лінійка, як раніше. Основними бойовими танками будуть Т-90, "Армата" і Т-80. Крім того, найновіші артилерійські системи – це "Коаліція", "Мста" різних типів, "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія",

– каже Скібіцький.

За його словами, Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети. Росіяни передбачають три напрями вдосконалення ракетного озброєння: перше – збільшення дальності, друге – точності і третє – збільшення бойової частини.

