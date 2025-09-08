Яке нове озброєння планує випустити Росія: у ГУР пояснили програму ворога
- Росія планує випустити нові типи озброєння, включаючи сучасні літаки Су-57, Су-35, Су-34, Су-30, близько 250 танків Т-90М, 1100 нових БТР-3, БТР-82А, та 365 артилерійських систем.
- До 2025 року Росія має намір випустити майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу, а також суттєво збільшити випуск безпілотних літальних апаратів, таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.
- З 2026 по 2037 рік бойовими танками РФ будуть Т-90, "Армата" і Т-80, а також нові артилерійські системи "Коаліція", "Мста", "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія".
- Росія планує вдосконалення ракетного озброєння у трьох напрямах: збільшення дальності, точності та бойової частини.
Заступник начальника ГУР розповів про озброєння, яке планує випустити Росія. Мовиться про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю Укрінформу.
Що в ГУР кажуть про плани росіян?
Вадим Скібіцький пояснив, що українській розвідці відомі цифри, які Росія на сьогодні спланувала щодо випуску нових типів озброєння.
Якщо сказати, наприклад, про сучасні літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць. Майже 250 танків типу Т-90М – це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи – 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки – це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Росія,
– сказав він.
Україна і Росія на сьогодні зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою. Мовиться про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи. Росія теж намагається наростити це озброєння. Відомо, що у 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тисячі так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші.
Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.
Представник ГУР підкреслив, що воєнна розвідка має дані стосовно програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й.
Міністерство оборони Росії визначило три основних бойових танки. Це вже не буде широка лінійка, як раніше. Основними бойовими танками будуть Т-90, "Армата" і Т-80. Крім того, найновіші артилерійські системи – це "Коаліція", "Мста" різних типів, "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія",
– каже Скібіцький.
За його словами, Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети. Росіяни передбачають три напрями вдосконалення ракетного озброєння: перше – збільшення дальності, друге – точності і третє – збільшення бойової частини.
Як довго Росія накопичує ударні дрони для масованих атак по Україні?
Нагадаємо, що уночі 7 вересня Росія атакувала Україну найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабного вторгнення. За даними Повітряних сил, ворог випустив 810 ударних БпЛА типу "Шахед" та інші дрони-імітатори.
Попередні масовані атаки відбувалися з проміжками у 2 – 6 днів.
Аналітики припускають, що Росія могла або наростити виробництво дронів-імітаторів, або ж свідомо робила паузи у масованих атаках, аби накопичувати ресурси для потужних ударів по кілька сотень дронів одночасно.