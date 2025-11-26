Укр Рус
26 листопада, 06:29
6

Вашингтон просуває мирні ініціативи, Москва відповідає атаками: хронологія 1372 дня війни

Діана Подзігун

Сьогодні, 26 листопада, триває 1372 день оборони України. Росія продовжує інтенсивно атакувати Україну на ключових напрямках фронту. Водночас США разом і з українською стороною працюють над можливим мирним планом завершення війни.

Найважливіші новини України, зміни на лінії бойових дій та заяви міжнародних політиків – у матеріалі 24 Каналу.

Які головні події 26 листопада?

 
06:45, 26 листопада

Росія знову атакувала Україну "Шахедами"

В ніч на 26 листопада ворожі "Шахеди" зафіксували на Чернігівщині, Одещині, Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Полтавщині.

Також рух БпЛА зафіксували  в напрямку Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

06:40, 26 листопада

У Чебоксарах вибухнув ключовий оборонний об'єкт

26 листопада добрі дрони та, ймовірно, ракети атакували столицю Чуваської республіки Росії. Повітряні цілі завдали удару по ключових оборонних підприємствах регіону, зокрема по Всеросійському науково-дослідному інституту радіоелектроніки.

Відомо, що там розташована промзона та завод, який виробляє складне радіоелектронне обладнання та антени для ударних ворожих дронів. 

 

06:33, 26 листопада

Останні заяви Трампа щодо мирних переговорів

Президент США зазначив, що багато пунктів мирної угоди вже узгоджені, а якщо не припинити війну зараз, то вона може тривати роками й не на користь Україні. 

Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить на зустріч з Путіним наступного тижня.

Питання кордонів все ще обговорюється, але, за його словами, обом сторонам доведеться щось узяти й щось віддати.

06:20, 26 листопада

У Харкові та Одесі прогриміли вибухи

О 2 ночі над Одесою зафіксували рух БпЛА. Місцеві повідомили, що дрон був лише один та його швидко збили сили ППО. Після 3 ранку відбулась аналогічна ситуація.

Близько третьої ночі пролунала серія вибухів за межами Харкова –  у найближчому передмісті. Відомо, що для цієї атаки ворог використав ракети.

Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

 