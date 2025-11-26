Вашингтон просуває мирні ініціативи, Москва відповідає атаками: хронологія 1372 дня війни

06:33, 26 листопада

Президент США зазначив, що багато пунктів мирної угоди вже узгоджені, а якщо не припинити війну зараз, то вона може тривати роками й не на користь Україні.

Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить на зустріч з Путіним наступного тижня.

Питання кордонів все ще обговорюється, але, за його словами, обом сторонам доведеться щось узяти й щось віддати.