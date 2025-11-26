Вашингтон продвигает мирные инициативы, Москва отвечает атаками: хронология 1372 дня войны

Сегодня, 26 ноября, продолжается 1372 день обороны Украины. Россия продолжает интенсивно атаковать Украину на ключевых направлениях фронта. В то же время США вместе и с украинской стороной работают над возможным мирным планом завершения войны.

Важнейшие новости Украины, изменения на линии боевых действий и заявления международных политиков – в материале 24 Канала.