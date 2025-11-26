Найважливіші новини України, зміни на лінії бойових дій та заяви міжнародних політиків – у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Мирний план Трампа могли писати у Кремлі: Bloomberg виклав секретну розмову Ушакова і Дмитрієва
Які головні події 26 листопада?
Росія знову атакувала Україну "Шахедами"
В ніч на 26 листопада ворожі "Шахеди" зафіксували на Чернігівщині, Одещині, Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Полтавщині.
Також рух БпЛА зафіксували в напрямку Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпропетровщини.
У Чебоксарах вибухнув ключовий оборонний об'єкт
26 листопада добрі дрони та, ймовірно, ракети атакували столицю Чуваської республіки Росії. Повітряні цілі завдали удару по ключових оборонних підприємствах регіону, зокрема по Всеросійському науково-дослідному інституту радіоелектроніки.
Відомо, що там розташована промзона та завод, який виробляє складне радіоелектронне обладнання та антени для ударних ворожих дронів.
Останні заяви Трампа щодо мирних переговорів
Президент США зазначив, що багато пунктів мирної угоди вже узгоджені, а якщо не припинити війну зараз, то вона може тривати роками й не на користь Україні.
Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить на зустріч з Путіним наступного тижня.
Питання кордонів все ще обговорюється, але, за його словами, обом сторонам доведеться щось узяти й щось віддати.
У Харкові та Одесі прогриміли вибухи
О 2 ночі над Одесою зафіксували рух БпЛА. Місцеві повідомили, що дрон був лише один та його швидко збили сили ППО. Після 3 ранку відбулась аналогічна ситуація.
Близько третьої ночі пролунала серія вибухів за межами Харкова – у найближчому передмісті. Відомо, що для цієї атаки ворог використав ракети.
Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.