Російські війська продовжують активно тиснути на фронті. Лише впродовж минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення, більшість з них – на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Де росіяни атакують на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни завдали 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.