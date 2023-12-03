Головний результат війни – розчарування: чи може Росія напасти на країни Балтії

Війна проти України стала колосальним розчаруванням для Владіміра Путіна. При цьому є думки, що Росія може напасти на країни Балтії у майбутньому.

Про це 24 Каналу розповів політолог Аббас Галлямов, вважаючи, що Захід зараз робить достатньо різних рішень, щоб показати Путіну – нападати на країни НАТО буде для нього фатальним рішенням.

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На його думку, українцям хотілося б, щоб Захід ще більше допомагав Києву. Але цього немає. У випадку з агресією проти тих ж Литви, Латвії та Естонії НАТО було б змушене "увімкнутися" ще більше.

Ситуація з Україною та країнами Балтії дещо інша. НАТО не має зобов'язань перед Україною. У випадку нападу на країни НАТО Альянс оголошує війну. Це прописано. Я думаю, що Путін це розуміє. А російським генералам очевидно – якщо Україні дали зброю, і вона так потужно воює, то нападати на країни НАТО буде для них як "смертний вирок",

– сказав Галлямов.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка має іншу думку. За його словами, Росія розглядає різні варіанти нападу на інші країни. Наразі пріоритет Кремля – Молдова або країни Балтії.

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Галлямов вважає, що Путін в разі призупинення війни в Україні не ризикне потім відновити війну. Так само він не наважиться нападати на країни НАТО.

Не уявляю, як Путін може напасти на Україну вдруге, якщо отримав такий відпір. Це також поширюється на агресію проти країн НАТО. Найголовніший результат війни для Путіна – розчарування у своїй армії. Він реально вірив у "Київ за 3 дні",

– стверджує Галлямов.

Втрати Росії у війні: коротко

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальних втрат. Все почалося 24 лютого 2022 року.

З того часу Росія втратила понад 331 тисячу одиниць особового складу. За 1 грудня ця кількість зросла ще на 1070 одиниць.

Також українські військові знищили 5571 ворожий танк, 10385 бойових броньованих машин, 7941 артилерійську систему тощо.