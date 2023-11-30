Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що у Кремлі прямо говорять про те, чого хочуть. Насамперед мовиться про виконання цілей так званої "сво", на які Україна ніколи не піде.

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Про що хоче домовлятися Путін

За словами Подоляка, російський диктатор прагне юридично зафіксувати, що всі окуповані території належать Росії. Також вимагає від України погодитись на те, що нібито на нас ніхто не нападав, а ще одним пунктом є публічне визнання того, що окупанти нібито не скоювали воєнних злочинів. Крім цього росіяни вимагають роззброєння української армії та обіцянки України не вступати в НАТО чи в інші організації.

Де ви бачите тут слово мир? Ми не можемо пропонувати Росії мир, а тільки програш у цій війні. Це єдине. Тому що пропонувати мир – означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги для нас,

– наголосив радник голови ОПУ.

Україна за жодних обставин не може говорити про мир з країною-агресоркою, тому зараз ми деокуповуємо свої території, ведемо оборонну війну задля того, щоб повернути територіальну цілісність і суверенітет.

За словами Подоляка, коли ти зайшов з війною в іншу країну, руйнуєш її, вчиняєш безліч воєнних злочинів, то можеш лише програти й відповідати за все скоєне. Росія цього категорично не бажає. Також можна вдавати нібито нічого не сталося, Так у Кремлі робили у 2014 році, коли казали, що це Україна 8 років "бомбить Донбас".

Коли запитуєш, чи до того, як ви прийшли у 2014 році разом з кримінальними людьми, хтось бомбив Донбас? На це відповіді у Росії не буде,

– зауважив Подоляк.

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Немає ніяких переговорів з Росією

Президент України завжди наголошував, що не може бути миру на умовах Росії. Наша країна ніколи не погодиться на капітуляцію. Треба розуміти, що поки країна-агресорка не програє, українці житимуть у стані нескінченної війни.

У цій війні можуть бути оперативні паузи, які ми мали з 2014 по 2022 рік. Зараз оперативні паузи стануть коротшими й ми з вами будемо мати зовсім інший етап війни, де Росія проведе певну роботу над помилками,

– додав Подоляк.

Він наголосив, що Путін не хоче про щось домовлятися, а має лише одне бажання – вбити українців. Він і ще безліч росіян люто нас ненавидять за те, що ми принизили їх, показавши, що насправді немає ніякої "величної Росії".

"Вони нас люто ненавидять і не зможуть компенсувати цю ненависть ніяк інакше, ніж вбивши велику кількість українців. Тому у межах самозахисту й оборонної війни, маємо знищити все російське на нашій території й привезти Росію до максимально жорсткої внутрішньої революційної ситуації", – підсумував радник голови ОПУ.

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