США не ведуть жодних таємних справ за спиною України. На цьому наголосив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн.

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Це монолог капітуляції

Дипломат назвав статтю Bild інтригуючою. Втім, запевнив, що вона не віддзеркалює політику Вашингтону.

Ми нічого не вирішуємо про Україну без України,

– наголосив О’Браєн.

Крім того, зауважив помічник держсекретаря, сама Росія не бажає вести справжні мирні переговори. Мине ще принаймні рік, або навіть більше, перш ніж Путін почне думати про припинення війни.

Тому, на його думку, безглудо підштовхувати Україну до дискусії про перемир'я. Адже діалогу не вийде, це буде монолог капітуляції. І це суперечить політиці США, наголосив О’Браєн.

Про що написало Bild

Минулого тижня німецьке видання опублікувало статтю про те, що США та Німеччина мають намір покласти кінець війні, змусивши Зеленського домовлятися з Путіним. Задля цього дві країни начебто домовилися скоротити постачання озброєнь та іншої допомоги Україні. У такий спосіб вони нібито планують підвести Київ до необхідності розпочати переговори із Москвою.

Німецько-американський план полягає в тому, аби постачати Україні лише ту зброю, яка б дозволила їй утримувати нинішні позиції, проте не давала б можливості відбити у Росії окуповані території.

Причому, зазначають журналісти, ні Байден, ні Шольц прямо не пропонуватимуть Зеленському проводити переговори з Росією. Вашингтон і Берлін хочуть, аби український лідер сам усвідомив, що продовження конфлікту немає сенсу.

Чи веде Київ секретні перемовини з Москвою

На початку листопада у ЗМІ писали, що, мовляв Київ готується до проведення секретних перемовин із Росією. Очільник МЗС Дмитро Кулеба спростував цю інформацію. Він повторив офіційну позицію України: для початку переговорів окупанти мають забратися геть з усієї української території. Ця умова, зокрема, прописана у формулі миру Зеленського.