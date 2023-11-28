США не ведут никаких секретных дел за спиной Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

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Это монолог капитуляции

Дипломат назвал статью Bild интригующей. Однако заверил, что она не отражает политику Вашингтона.

Мы ничего не решаем об Украине без Украины,

– подчеркнул О'Брайен.

Кроме того, отметил помощник госсекретаря, Россия не желает вести настоящие мирные переговоры. Пройдет еще по крайней мере год или даже больше, прежде чем Путин начнет думать о прекращении войны.

Поэтому, по его мнению, нелепо подталкивать Украину к дискуссии о перемирии. Диалога ведь не получится, это будет монолог капитуляции. И это противоречит политике США, подчеркнул О'Брайен.

О чем написало Bild

На прошлой неделе немецкое издание опубликовало статью о том, что США и Германия намерены покончить с войной, заставив Зеленского договариваться с Путиным. Для этого две страны якобы договорились сократить поставки вооружений и другой помощи Украине. Таким образом, они планируют подвести Киев к необходимости начать переговоры с Москвой.

Немецко-американский план состоит в том, чтобы поставлять Украине только то оружие, которое позволило бы ей удерживать нынешние позиции, однако не давало бы возможности отбить у России оккупированные территории.

Причем, отмечают журналисты, ни Байден, ни Шольц прямо не будут предлагать Зеленскому проводить переговоры с Россией. Вашингтон и Берлин хотят, чтобы украинский лидер сам осознал, что продолжение конфликта бессмысленно.

Ведет ли Киев секретные переговоры с Москвой

В начале ноября в СМИ писали, что, мол, Киев готовится к проведению секретных переговоров с Россией. Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию. Он повторил официальную позицию Украины: для начала переговоров оккупанты должны убраться со всей украинской территории. Это условие, в частности, прописано в формуле мира Зеленского.