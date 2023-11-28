Він зазначив, що не відчуває щодо мирних переговорів з Росією тиску з боку Заходу. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

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Тиску на Україну немає

Я не відчуваю жодного тиску,

– наголосив міністр закордонних справ.

Також відреагував Боррель. Він зауважив, що не чує будь-яких сигналів, пов'язаних із так званою втомою з боку країн-членів ЄС, пов'язаною з війною Росії проти нашої держави. Водночас він додав, що наразі є дуже багато "слонів у кімнаті". Крім того, ЗМІ забувають про перемоги українського війська.

Вдалося відштовхнути російський військово-морський флот і зараз уже ніхто не говорить про питання експорту зерна,

– наголосив він.

Звернімо увагу на те, що канал NBC 4 листопада повідомляв, що офіційні особи у США та Європі буцімто почали вести непублічні обговорення з урядом України. Вони стосувалися можливих перемовин з країною-агресоркою.

Як зазначає канал, одне з таких обговорень відбулося у жовтні під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У ній брали участь представники півсотні країн з усього світу.

Арахамія розповів про вимоги Росії у 2022 році

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав інтерв'ю Наталії Мосейчук. Він назвав головну вимогу, яку ставили росіяни під час переговорів у 2022 році. Зауважимо, що якби наша держава погодилася на неї, то довелося б вносити зміни до Конституції.

Вони (росіяни – 24 Канал) дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО,

– пояснив він.

Україна відмовилася. А Фінляндія, як ми пам'ятаємо, стала членом НАТО. Так що бажання Росії унеможливити розширення Альянсу спрацювала проти неї.