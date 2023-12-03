Главный исход войны – разочарование: может ли Россия напасть на страны Балтии

Война против Украины стала колоссальным разочарованием для Владимира Путина. При этом существует мнение, что Россия может напасть на страны Балтии в будущем.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Аббас Галлямов, считая, что Запад сейчас делает достаточно разных решений, чтобы показать Путину – нападать на страны НАТО будет для него роковым решением.

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По его мнению, украинцам хотелось бы, чтобы Запад еще больше помогал Киеву. Но этого нет. В случае агрессии против тех же Литвы, Латвии и Эстонии НАТО было бы вынуждено "включиться" еще больше.

Ситуация с Украиной и странами Балтии несколько иная. У НАТО нет обязательств перед Украиной. В случае нападения на страны НАТО Альянс объявляет войну. Это прописано. Я думаю, что Путин понимает это. А российским генералам очевидно – если Украине дали оружие, и они так мощно сражаются, то нападать на страны НАТО будет для них как "смертный приговор",

– сказал Галлямов.

Председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко имеет другое мнение. По его словам, Россия рассматривает разные варианты нападения в другие страны. Приоритет Кремля – Молдова или страны Балтии.

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Галлямов считает, что Путин в случае приостановки войны в Украине не рискнет потом возобновить войну. Также он не отважится нападать на страны НАТО.

Не представляю, как Путин может напасть на Украину во второй раз, если получил такое отпор. Это также распространяется на агрессию против стран НАТО. Самый главный исход войны для Путина – разочарование в своей армии. Он реально верил в "Киев за 3 дня",

– утверждает Галлямов.

Потери России в войне: коротко

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери. Все началось 24 февраля 2022 года.

С тех пор Россия потеряла более 331 тысяч единиц личного состава. За 1 декабря это количество выросло еще на 1070 единиц.

Также украинские военные уничтожили 5571 вражеский танк, 10385 боевых бронированных машин, 7941 артиллерийскую систему.