Об этом 24 Каналу рассказал политолог Аббас Галлямов, считая, что Запад сейчас делает достаточно разных решений, чтобы показать Путину – нападать на страны НАТО будет для него роковым решением.

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По его мнению, украинцам хотелось бы, чтобы Запад еще больше помогал Киеву. Но этого нет. В случае агрессии против тех же Литвы, Латвии и Эстонии НАТО было бы вынуждено "включиться" еще больше.

Ситуация с Украиной и странами Балтии несколько иная. У НАТО нет обязательств перед Украиной. В случае нападения на страны НАТО Альянс объявляет войну. Это прописано. Я думаю, что Путин понимает это. А российским генералам очевидно – если Украине дали оружие, и они так мощно сражаются, то нападать на страны НАТО будет для них как "смертный приговор",

– сказал Галлямов.

Обратите внимание! Председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко имеет другое мнение. По его словам, Россия рассматривает разные варианты нападения в другие страны. Приоритет Кремля – Молдова или страны Балтии.

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Галлямов считает, что Путин в случае приостановки войны в Украине не рискнет потом возобновить войну. Также он не отважится нападать на страны НАТО.

Не представляю, как Путин может напасть на Украину во второй раз, если получил такое отпор. Это также распространяется на агрессию против стран НАТО. Самый главный исход войны для Путина – разочарование в своей армии. Он реально верил в "Киев за 3 дня",

– утверждает Галлямов.

Важно! Украина неоднократно отмечала, что не пойдет на мирные переговоры с Россией. Как объяснил советник главы ОП Михаил Подоляк, Путин не хочет никакого мира. Ему нужна капитуляция Украины. На это никто не согласится. Поэтому неуместно говорить о какой-то приостановке войны, пока не будут полностью освобождены все украинские территории.

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