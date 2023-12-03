Про це 24 Каналу розповів політолог Аббас Галлямов, вважаючи, що Захід зараз робить достатньо різних рішень, щоб показати Путіну – нападати на країни НАТО буде для нього фатальним рішенням.

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На його думку, українцям хотілося б, щоб Захід ще більше допомагав Києву. Але цього немає. У випадку з агресією проти тих ж Литви, Латвії та Естонії НАТО було б змушене "увімкнутися" ще більше.

Ситуація з Україною та країнами Балтії дещо інша. НАТО не має зобов'язань перед Україною. У випадку нападу на країни НАТО Альянс оголошує війну. Це прописано. Я думаю, що Путін це розуміє. А російським генералам очевидно – якщо Україні дали зброю, і вона так потужно воює, то нападати на країни НАТО буде для них як "смертний вирок",

– сказав Галлямов.

Зверніть увагу! Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка має іншу думку. За його словами, Росія розглядає різні варіанти нападу на інші країни. Наразі пріоритет Кремля – Молдова або країни Балтії.

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Галлямов вважає, що Путін в разі призупинення війни в Україні не ризикне потім відновити війну. Так само він не наважиться нападати на країни НАТО.

Не уявляю, як Путін може напасти на Україну вдруге, якщо отримав такий відпір. Це також поширюється на агресію проти країн НАТО. Найголовніший результат війни для Путіна – розчарування у своїй армії. Він реально вірив у "Київ за 3 дні",

– стверджує Галлямов.

Важливо! Україна неодноразово наголошувала, що не піде на мирні переговори з Росією. Як пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк, Путін не хоче ніякого миру. Йому потрібна капітуляція України. На таке ніхто не погодиться. Тому недоречно говорити про якесь призупинення війни, доки не будуть повністю звільнені усі українські території.

Втрати Росії у війні: коротко