Росіяни розвідують об'єкти енергетики в Україні, – "Флеш"
- Російські війська активно розвідують українські енергетичні об’єкти, зокрема їхній стан захисту.
- Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про наміри продовжувати масовані удари по Україні, зосереджені на військових об'єктах.
- Експерт Сергій Бескрестнов аналізує маршрути ворожих безпілотників і повідомлення очевидців для висновків про інтереси ворога.
Російські війська активно ведуть розвідку українських енергетичних об’єктів. Відтак можуть відновитися удари по критичній інфраструктурі.
Ворога цікавить зокрема стан захисту цих об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву фахівця із систем РЕБ та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Що ворог розвідує про об'єкти української енергетики?
Ворог приділяє увагу не лише самим енергооб’єктам, а й рівню їхнього захисту.
Такі висновки експерт зробив після аналізу маршрутів ворожих розвідувальних безпілотників, а також на підставі повідомлень від очевидців. При цьому мова йде не про території, розташовані безпосередньо біля фронту.
За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура,
– зазначив "Флеш".
Росія і надалі планує здійснювати масовані удари
- Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Москва планує продовжувати масовані удари по Україні, "зосереджені на військових об'єктах".
- Генштаб Росії працює у взаємодії з ФСБ і продовжує наступальні дії в рамках "спеціальної воєнної операції".
- Заява була зроблена під час підбивання підсумків бойових дій за весняно-літній період.