Російські війська активно ведуть розвідку українських енергетичних об’єктів. Відтак можуть відновитися удари по критичній інфраструктурі.

Ворога цікавить зокрема стан захисту цих об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву фахівця із систем РЕБ та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що ворог розвідує про об'єкти української енергетики?

Ворог приділяє увагу не лише самим енергооб’єктам, а й рівню їхнього захисту.

Такі висновки експерт зробив після аналізу маршрутів ворожих розвідувальних безпілотників, а також на підставі повідомлень від очевидців. При цьому мова йде не про території, розташовані безпосередньо біля фронту.

За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура,

– зазначив "Флеш".

Росія і надалі планує здійснювати масовані удари