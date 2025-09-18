18 вересня, 02:56
Росіяни просунулися одразу біля трьох населених пунктів: оновлена мапа DeepState
Основні тези
- Аналітики DeepState оновили карту бойових дій 17 вересня.
- Росіяни просунулися поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки на Харківщині, а також Новоіванівки на Запоріжжі.
Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся у Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Увечері середи, 17 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.
Де просунулися росіяни?
Станом на 17 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки, що поряд із Куп'янськом.
Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті
Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів поблизу Новоіванівки, що на Запоріжжі.
Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті
Погіршення ситуації на Харківщині: що відомо
- Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів для 24 Каналу, що росіяни намагаються захопити Куп'янськ іще з часів контрнаступу українських сил у 2023 році. Тепер ворог активізувався на цьому напрямку, аби відтягнути певні сили із Запоріжжя.
- Раніше аналітики DeepState писали про використання противником газової труби й проникнення в Куп'янськ, що згодом заперечив керівник МВА Андрій Канашевич в етері телемарафону.
- В ОСУВ "Дніпро" натомість заявили про випадки, коли ворожі ДРГ просочуються в місто під виглядом цивільного населення, порушуючи закони ведення війни.
- До слова, даними ОВА, станом на серпень 2025 року в місті перебуває 991 одна людина.