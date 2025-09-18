Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся у Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Увечері середи, 17 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.

Дивіться також Війна дронів – це вже не жарти, – інтерв'ю офіцера 5-ї ОШБр про ризики та ситуацію на фронті

Де просунулися росіяни?

Станом на 17 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки, що поряд із Куп'янськом.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів поблизу Новоіванівки, що на Запоріжжі.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Погіршення ситуації на Харківщині: що відомо