Росія продовжує тероризувати українські міста ракетними й дроновими ударами. На фронті окупанти також не припиняють штурмів, але Сили оборони стримують атаки та завдають потужних ударів у відповідь, змушуючи ворога відступати.

Про просування ворога та успіхи ЗСУ на фронті, ситуацію на міжнародній арені, заяви політиків, а також найважливіші події України та світу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Серед загиблих – дитина: кількість жертв та постраждалих у Харкові зросла

Що відбувається в Україні та світі 18 серпня?