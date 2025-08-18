Укр Рус
Зеленський у Вашингтоні, російські війська вдарили по Харкову: хронологія 1272 дня війни
18 серпня, 07:09
9

Зеленський у Вашингтоні, російські війська вдарили по Харкову: хронологія 1272 дня війни

Поліна Буянова

Росія продовжує тероризувати українські міста ракетними й дроновими ударами. На фронті окупанти також не припиняють штурмів, але Сили оборони стримують атаки та завдають потужних ударів у відповідь, змушуючи ворога відступати.

Про просування ворога та успіхи ЗСУ на фронті, ситуацію на міжнародній арені, заяви політиків, а також найважливіші події України та світу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається в Україні та світі 18 серпня?

 

07:04, 18 серпня

Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів

Станом на ранок 18 серпня російські війська втратили:

  • особового складу – близько 1 070 890 (+940),
  • танків – 11118 (+2),
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5),
  • артилерійських систем – 31632 (+43),
  • РСЗВ – 1469 (+1),
  • засобів ППО – 1208 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
  • крилатих ракет – 3558 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116),
  • спеціальної техніки – 3942 (+0).
07:03, 18 серпня

Ворог вдарив по цивільних об'єктах у Сумах

У ніч на 18 серпня російські дрони атакували Суми – у місті чули щонайменше 4 вибухи. Пізніше стало відомо, що ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок влучань у Сумах виникла пожежа, горить нежитлова будівля. До того ж загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.

07:01, 18 серпня

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона

Володимир Зеленський повідомив, що він вже прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Президент подякував за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів "швидко та надійно" завершити війну.

06:55, 18 серпня

Російські війська обстріляли Харків

Цієї ночі дрони атакували Індустріальний район Харкова. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах: в одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому палає останній поверх.

Місцева влада повідомляє про трьох загиблих внаслідок удару, серед них – маленька дитина.

Також відомо про щонайменше 18 постраждалих, на місці удару продовжують працювати медики та усі профільні служби.

 