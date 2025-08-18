Про просування ворога та успіхи ЗСУ на фронті, ситуацію на міжнародній арені, заяви політиків, а також найважливіші події України та світу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається в Україні та світі 18 серпня?
Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів
Ворог вдарив по цивільних об'єктах у Сумах
Володимир Зеленський прибув до Вашингтона
Російські війська обстріляли Харків
Станом на ранок 18 серпня російські війська втратили:
У ніч на 18 серпня російські дрони атакували Суми – у місті чули щонайменше 4 вибухи. Пізніше стало відомо, що ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.
Внаслідок влучань у Сумах виникла пожежа, горить нежитлова будівля. До того ж загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.
Володимир Зеленський повідомив, що він вже прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Президент подякував за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів "швидко та надійно" завершити війну.
Цієї ночі дрони атакували Індустріальний район Харкова. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.
Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах: в одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому палає останній поверх.
Місцева влада повідомляє про трьох загиблих внаслідок удару, серед них – маленька дитина.
Також відомо про щонайменше 18 постраждалих, на місці удару продовжують працювати медики та усі профільні служби.