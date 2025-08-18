О продвижении врага и успехах ВСУ на фронте, ситуации на международной арене, заявлениях политиков, а также важнейших событиях Украины и мира – читайте в материале 24 Канала.
Что происходит в Украине и мире 18 августа?
По состоянию на утро 18 августа российские войска потеряли: В ночь на 18 августа российские дроны атаковали Сумы – в городе слышали по меньшей мере 4 взрыва. Позже стало известно, что враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. В результате попаданий в Сумах возник пожар, горит нежилое здание. К тому же угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий. По предварительной информации, жертв в результате атаки нет. Владимир Зеленский сообщил, что он уже прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Президент поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и ее партнеров "быстро и надежно" завершить войну. Этой ночью дроны атаковали Индустриальный район Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания там вспыхнул пожар в двух подъездах: в одном горят этажи со второго по четвертый, в другом пылает последний этаж. Местные власти сообщают о трех погибших в результате удара, среди них – маленький ребенок. Также известно о по меньшей мере 18 пострадавших, на месте удара продолжают работать медики и все профильные службы.
Силы обороны ликвидировали еще 940 оккупантов
Враг ударил по гражданским объектам в Сумах
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон
Российские войска обстреляли Харьков
