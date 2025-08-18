О продвижении врага и успехах ВСУ на фронте, ситуации на международной арене, заявлениях политиков, а также важнейших событиях Украины и мира – читайте в материале 24 Канала.

Что происходит в Украине и мире 18 августа?

07:04, 18 августа

Силы обороны ликвидировали еще 940 оккупантов

По состоянию на утро 18 августа российские войска потеряли:

  • личного состава – около 1 070 890 (+940),
  • танков – 11118 (+2),
  • боевых бронированных машин – 23148 (+5),
  • артиллерийских систем – 31632 (+43),
  • РСЗВ – 1469 (+1),
  • средств ПВО – 1208 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51685 (+157),
  • крылатых ракет – 3558 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58937 (+116),
  • специальной техники – 3942 (+0).
07:03, 18 августа

Враг ударил по гражданским объектам в Сумах

В ночь на 18 августа российские дроны атаковали Сумы – в городе слышали по меньшей мере 4 взрыва. Позже стало известно, что враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре.

В результате попаданий в Сумах возник пожар, горит нежилое здание. К тому же угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий. По предварительной информации, жертв в результате атаки нет.

07:01, 18 августа

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон

Владимир Зеленский сообщил, что он уже прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Президент поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и ее партнеров "быстро и надежно" завершить войну.

06:55, 18 августа

Российские войска обстреляли Харьков

Этой ночью дроны атаковали Индустриальный район Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому.

В результате попадания там вспыхнул пожар в двух подъездах: в одном горят этажи со второго по четвертый, в другом пылает последний этаж.

Местные власти сообщают о трех погибших в результате удара, среди них – маленький ребенок.

Также известно о по меньшей мере 18 пострадавших, на месте удара продолжают работать медики и все профильные службы.