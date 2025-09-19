Росіяни били "Шахедами", під ударом опинився Київ: хронологія 1304 дня війни
В Україні розпочалася та триває 1304 доба повномасштабного російського вторгнення. Сили оборони продовжували стримувати наступ ворога на всій лінії зіткнення та завдавали колосальних втрат противнику.
Про головні події 19 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.
Головні новини за 19 вересня
Путін офіційно звільнив Дмитра Козака з посади
Володимир Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента Росії. Він тривалий час був близьким соратником російського диктатора. Однак через свою позицію він впав у немилість.
Відомо, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну. У приватних розмовах він також радив Путіну не нападати на Україну.
БпЛА впали у кількох районах Києва
За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце,
– повідомив мер Віталій Кличко.
О 01:55 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитого БпЛА фіксують на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.