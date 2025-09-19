06:20, 19 вересня

Володимир Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента Росії. Він тривалий час був близьким соратником російського диктатора. Однак через свою позицію він впав у немилість.

Відомо, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну. У приватних розмовах він також радив Путіну не нападати на Україну.