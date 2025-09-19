Про головні події 19 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.
Головні новини за 19 вересня
Путін офіційно звільнив Дмитра Козака з посади
Володимир Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента Росії. Він тривалий час був близьким соратником російського диктатора. Однак через свою позицію він впав у немилість.
Відомо, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну. У приватних розмовах він також радив Путіну не нападати на Україну.
БпЛА впали у кількох районах Києва
За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце,
– повідомив мер Віталій Кличко.
О 01:55 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитого БпЛА фіксують на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.